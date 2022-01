Le vie dei Santi, dal pellegrinaggio al turismo religioso: online la conferenza

Nell’ambito del corso di formazione online per accompagnatori e guide turistiche “La Sicilia tra fede, arte, natura e tradizioni popolari” promosso da Siciliatourleaders e BCsicilia, si terrà mercoledì 19 gennaio alle ore 17 una conferenza online dal titolo “Le vie dei Santi: dal pellegrinaggio al turismo religioso”.

Dopo la presentazione del dottor Giancarlo Sotera, presidente Siciliatourleaders e del dottor Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia, è prevista la relazione della dottoressa Maria Teresa Di Blasi, storica dell’arte e presidente della sede BCsicilia di Catania.

Nella prima parte la Di Blasi parlerà in generale del santuari dell’Isola che sono oggetto di pellegrinaggi e delle grandi feste religiose che si accompagnano a questi cammini sacri. La seconda parte della lezione sarà dedicato al Cammino di Santiago in Sicilia e al santuario di Capizzi. Ad illustrare il tutto sarà il dottor Seby Giaimi, storico dell’arte e delegato per la cultura del Santuario di San Giacomo di Capizzi. Per informazioni e prenotazioni: info@siciliatourleaders.com.