Le strutture del rito, chiude il ciclo di seminari: al Museo Pasqualino si parla di Philippe Descola

Ultimo appuntamento con il ciclo di seminari "Le strutture del rito", a cura di Salvatore D’Onofrio, nell’ambito del Seminario permanente Etnografie del contemporaneo, coordinato da Rosario Perricone, in collaborazione con il dottorato di semiotica, diretto da Gianfranco Marrone.

Lunedì 10 giugno, alle 16, al Museo Pasqualino si parlerà di Philippe Descola tra strutturalismo e ontologie. Questo incontro conclude il ciclo di appuntamenti del seminario, che ha posto l’accento sulla fecondità del metodo strutturale attraverso l’analisi di alcuni dei casi più emblematici in antropologia. Tra questi, il ballo degli sposi e la ierogamia simbolica in alcune regioni del Mediterraneo occidentale; miti e riti del nuovo anno con al centro il nowruz persiano.

Gli spettacoli dei pupi, la magia quotidiana del Museo delle Marionette

Una magia che si ripete ogni giorno, che sa accogliere grandi e bambini e che non smette di stupire con il suo patrimonio immenso di storie, racconti, personaggi, colpi di scena. Un bagaglio fatto di antica sapienza, che per non essere dimenticato ha bisogno di essere vivo, partecipato, condiviso.

In scena, ecco gli spettacoli quotidiani di opera dei pupi ogni lunedì alle 11 e da martedì a sabato alle 17 in Sala teatro con episodi tratti dall’intramontabile Storia dei paladini di Francia di Giusto Lo Dico.

Sul palco irromperanno Carlo Magno, Orlando e Rinaldo, Angelica, il mago Malagigi e tantissimi altri personaggi, che insieme agli spettatori vivranno prodigi e innamoramenti, duelli e battaglie, scambi di persona e viaggi misteriosi.