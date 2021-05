Storie di rivolte contro l'ordine giuridico italiano: i seminari di Giurisprudenza

Le scrivo perché insieme alla Prof.ssa Clelia Bartoli e al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo, abbiamo organizzato

Un ciclo di seminari, dal 4 al 6 maggio sulla piattaforma Microsoft Teams, per gli studenti di Giurisprudenza dell'Università di Palermo organizzato dalla professoressa Clelia Bartoli e da Antonino Sciacca, studente del CdS di Giurisprudenza. Chi parteciperà riceverà 3 cfu.

Il seminario è organizzato dal DiGi (Dipartimento di Giurisprudenza), ma il canale è accessibile a tutti, sia studenti che non. Per accedere basterà cercare il seguente codice su Microsoft Teams nella sezione “partecipa a un team con un codice”: xb01t3q. Per gli studenti di Giurisprudenza che vorranno assegnati i Cfu dovrà anche essere compilato il seguente form (clicca qui).

