Forze in equilibrio, un seminario per la consapevolezza dei diritti e del senso di responsabilità nei giovani

Si chiama “Forze in equilibrio. Promuovere nei giovani consapevolezza dei diritti e senso di responsabilità” il seminario che si terrà il 6 novembre dalle ore 8 alle 18.30 nell'aula magna dell'Edificio 12, all'interno del dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università, organizzata dal Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Palermo, la professoressa Giovanna Perricone.

Una giornata che vuole interrogarsi, individuare percorsi adeguati a promuovere negli alunni non solo consapevolezza dei diritti, ma quel senso di responsabilità che sembra uno degli obiettivi di sviluppo più complessi e più difficili da raggiungere. Questa difficoltà appare una delle cause della presenza di quelle condotte disadattive che orientano poi pericolosi fenomeni sociali nella Comunità; fenomeni questi che danno vita a una difficile condizione adolescenziale degli alunni adolescenti. Il seminario vuole orientare un cambio di passo da un'ottica che legge la condizione adolescenziale in termini di emergenza a una prospettiva che invece vuole definire forme di governo e di gestione di tale condizione.

Ancora l'iniziativa, rivolgendosi prioritariamente alla scuola e a tutte le figure professionali in questa coinvolta, vuole tracciare criteri funzionali per definire una progettualità di successo nella scuola, orientata allo sviluppo del senso di responsabilità, sdoganandolo dal collegamento esclusivo ad un reato e analizzandolo in un percorso che va da un dovere individuale a un dovere sociale. Il seminario rappresenta anche l'opportunità per definire reti professionali interne alla scuola che possano prendere in carico tali progettualità. In tal senso vengono coinvolti autorità, esperti e professionisti di riferimento di quelle due direzioni che oggi sembrano caratterizzare i percorsi di presa in carico di alcuni fenomeni sociali riconducibili all'adolescenza, l'area giuridica, l'area educativa, l'ottica ripartiva, l'ottica preparativa, la riabilitazione psicoeducativa, la prevenzione.

Il seminario è organizzato nel ricordo della dottoressa Concetta Sole, già presidente del Tribunale dei Minorenni di Palermo, che sarà ricordata dalla presidente, la dottoressa Flora Randazzo. Con grande commozione molti colleghi ricorderanno il proficuo, sensibile, delicato lavoro svolto dalla presidente Sole.