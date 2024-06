Seminari con musicologi e compositori, recital con la pianista Anna D’errico al Conservatorio Scarlatti

Seminari con musicologi e compositori e un recital al Conservatorio Scarlatti venerdì 14 giugno. Cmincia nella Sala Mannino, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, l'evento “Le Nuove estetiche musicali nel XXI secolo”, a cura del professore Frederico Alba, docente di Storia della Musica, che vede la partecipazione di Paolo Petazzi, Anna D’Errico, Daniela Terranova. La giornata continua con il recital nella Sala Ferrara, alle 18.30, con la partecipazione di Anna D’errico al pianoforte.

“Di natura sottile, l’esplorazione di texture instabili e mutevoli – scrive la compositrice Daniela Terranova - è spesso il punto di partenza del mio lavoro, rivelandosi terreno fertile per scelte compositive che superano l’aspetto propriamente figurativo, cercando di evocare piuttosto che raccontare, disegnando arcate formali di ampio respiro attraverso la graduale metamorfosi dei gesti sonori iniziali. Il segno musicale appartiene così a un alfabeto oscuro che permette di penetrare la psicologia metafisica degli oggetti esplorando le zone liminari del suono come spazi di osservazione sconosciuti, che si aprono a nuove e ricche relazioni semiotiche. Insieme a Paolo Petazzi e alla pianista Anna D’Errico - che eseguirà dal vivo A Landscape in My Hands e Scratching Memories - ci addentreremo nella complessa relazione tra immaginario compositivo e gestualità dell’interprete, per avvicinarci alla natura astratta delle idee che danno forma alla mia produzione compositiva”.

Daniela Terranova. Compositrice in residenza per la stagione 2023/2024 dell’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma. I legami tra suono e colore, gesto e materia, sono oggetto di un’esplorazione costante nella sua ricerca artistica. Le sue opere sono state eseguite in sedi e festival di rilievo come la stagione concertistica della London Sinfonietta, l’IRCAM di Parigi, il Wiener Konzerthaus, con performance anche oltreoceano in Messico, Argentina e Stati Uniti. La sua musica è pubblicata da Suvini Zerboni e, a partire dal 2024, da Casa Ricordi/Universal Music Publishing. È dottore di ricerca in Studi Audiovisivi e docente di composizione presso il Conservatorio di Trieste.

Paolo Petazzi. Musicologo e critico musicale, ha insegnato Storia della musica al Conservatorio di Milano ed è stato critico musicale de L’Unità. Laureato in Lettere, si occupa prevalentemente di musica moderna e contemporanea; ha pubblicato Alban Berg. La vita, l’opera, i testi musicati (Milano 1977), Introduzione a Webern (Venezia 1983), Le sinfonie di Mahler (Venezia 1998) e altri saggi, alcuni dei quali sono stati raccolti in Percorsi viennesi e altro Novecento (Potenza 1997). Ha curato l’edizione italiana della monografia di Adorno su Berg e ha collaborato con Baroni, Fubini, Santi, Vinay alla Storia della musica pubblicata da Einaudi nel 1988.

Anna D’Errico. Il repertorio di Anna D’Errico spazia dal classicismo alla musica d’oggi. Dedica uno speciale interesse al dialogo con i linguaggi del contemporaneo attraverso lo sviluppo di progetti artistici, la ricerca, la divulgazione e l’insegnamento. Ha suonato in istituzioni quali Lucerne Festival, Carnegie Hall, Elbphilarmonie Hamburg, Wien Modern, Mozarteum Salzburg, Konzerthaus Berlin, Heidelberger Frühling, Parco della Musica Roma, e.a. Collabora come solista con l’Orchestra Nazionale della RAI, Maggio Musicale Fiorentino, La Fenice di Venezia, Orchestra della Svizzera Italiana. Tiene corsi presso prestigiose accademie internazionali. È docente di Pianoforte presso il Conservatorio di Venezia.