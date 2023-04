Selvaggio blu, innaturamento a Monte Gallo: l'escursione del sabato

Un'escursione selvaggia blu mare, rossa come il bauso, gialla come le ginestre, cornuta come le capre, profonda come le grotte, spirituale come un eremita. Un'esperienza fantastica, aspra, profumata, rocciosa, impegnativa.

L'appuntamento è per le ore 8.15 in via Grotte dell'Addaura. Segnaposto ritrovo, partenza e arrivo: la partenza dell'escursione

avverrà alle 8.30.

Classificazione: Escursionisti Esperti (EE)

Difficoltà: media

Il percorso prevede sentieri forestali, sentieri, mulattiere e tracce di sentiero che necessitano di forza nelle gambe, un buon equilibrio ed in alcuni brevi tratti l'aiuto delle mani.

La lunghezza del percorso: 11 km

Dislivello positivo: 550 metri

Quota massima: 500 m

Quota minima: 70 m