Corsi di formazione presso l'Academy digitale siciliana, al via le selezioni: come e quando candidarsi

Una formazione pratica, di qualità e interamente gratuita, sostenuta da borse di studio. Si può riassumere in poche battute la proposta degli Istituti Tecnici Superiori che, per il continuo dialogo tra imprese e territorio, si confermano definitivamente come un’ottima alternativa all’università, soprattutto se la pratica risulta la scelta primaria rispetto alla mera teoria.

Sono infatti sempre di più gli studenti che scelgono di specializzarsi in un ITS dopo il diploma superiore e in alternativa all’Università sprattutto perchè in molti dei casi si trova lavoro ancora prima di conseguire il diploma.

Steve Jobs Academy: un unicum nel settore della formazione

Un’eccellenza nel territorio siciliano è certamente l’ITS Steve Jobs Academy che spicca per la capacità di guardare al mercato del lavoro creando corsi ad hoc che rispondano bene alla richiesta delle aziende, realizzando ogni anno, un tasso occupazionale dei suoi diplomati di oltre l’80%.

La Steve Jobs conquista, infatti, anno dopo anno premialità e riconoscimenti dal MIUR: nel 2017 ha ottenuto il premio “migliore Scuola Digitale”, contando numeri da record nei monitoraggi periodici dell’Istituto Indire.

Nelle sue tre sedi, Caltagirone, Catania e Palermo, la Steve Jobs Academy offre percorsi di formazione post-diploma nell’ambito del Web & Mobile Development,. Nella sede di Catania si svolgono corsi nell’ambito della Cyber Security, della meccatronica con il corso di Industry 4.0. Dal 2024, sempre a Catania, l’Academy si apre a corsi sul Digital Media Design e sul Data Management.

Tutti i percorsi prevedono mediamente1800 ore di formazione, delle quali ben 720 sono svolte in azienda come tirocinio formativo (pari al 40% del percorso).

“La soddisfazione più grande è seguire i nostri studenti e le nostre studentesse mentre inaugurano carriere di successo senza dover lasciare la Sicilia. Questo fenomeno, insieme ad altri, rappresenta un passo avanti significativo per lo sviluppo economico e sociale di questa regione, dimostrando la capacità dell’isola di offrire opportunità concrete ai suoi abitanti!” afferma Francesco Pignataro, il presidente della Steve Jobs Academy.

I corsi, nel dettaglio

Sono aperte le iscrizioni per le selezioni di luglio 2024 per tutte le sedi e tutti gli indirizzi, con avvio previsto a ottobre 2024.

Il corso di Industry 4.0, con sede a Catania, si propone di formare tecnici meccatronici specializzati in elettronica, meccanica, IOT e programmazione industriale al fine di gestire e controllare macchine e sistemi automatici.

Il corso di Digital Media Design, con sede a Catania, è incentrato sulle competenze più richieste nell’ambito della User Experience, della User Interface e del Graphic Design e avrà lo stesso taglio pratico di tutti i percorsi forniti dall’Academy, fornendo la possibilità agli studenti di vivere un’esperienza formativa completa, con progetti reali su cui esercitarsi e un periodo di tirocinio in azienda.

Anche per il corso di Data Management, sempre con sede a Catania, è previsto un approccio prevalentemente pratico, che permetterà a chi lo frequenta di diventare una figura professionale di riferimento acquisendo competenze avanzate nella raccolta, nell’elaborazione e nell’interpretazione dei dati, grazie all’apprendimento di concetti fondamentali di Data Governance e moduli dedicati alla Business Intelligence.

Il corso di Web & Mobile Development, disponibile in tutte e tre le sedi, si propone di formare programmatori full stack apprendendo i linguaggi più richiesti dal mondo del lavoro.

Con il corso di Cyber Security, con sede a Catania, i corsisti avranno modo di gestire reti e sistemi informatici divenendo Cyber Security Expert, ruolo richiestissimo da aziende nazionali ma anche internazionali. Il percorso il cyber sicurezza prevede 1200 ore di lezioni frontali prettamente pratiche e 800 ore di tirocinio formativo in azienda, al termine del quale si conosceranno le logiche del funzionamento di un’architettura IT complessa, prevenendo e reagendo a un possibile attacco.

Le candidature per le selezioni sono aperte fino al 12 luglio 2024. Per iscriversi è necessario compilare il form del sito ufficiale e confermare la propria presenza all’esame registrandosi ai link riportati di seguito.

Accessibilità e Borse di Studio

L’offerta formativa proposta infatti è totalmente gratuita per gli studenti che frequenteranno l’ITS. I percorsi sono interamente gratuiti, supportati da borse di studio e durano 1800 ore, delle quali il 40% svolto in tirocinio in aziende del settore. Da due anni è possibile candidarsi per svolgere l’Erasmus+.

Al fine di rendere il percorso in Academy ancora più inclusivo, sono inoltre disponibili delle borse di studio per coloro in possesso di determinati requisiti.

Le date delle selezioni di luglio

Come comunicato dal presidente dell’ITS Steve Jobs Academy Francesco Pignataro i giorni delle selezioni per i corsi di Web and Mobile Development, Cyber Security, Industry 4.0, Digital Media Designer e Data Manager si terranno il 16 luglio a Catania (Via Maddem 153), il 18 luglio a Caltagirone (Via delle Francescane 11) e il 22 luglio a Palermo (presso IISS Medi in Viale L. Da Vinti 364), sempre alle ore 9.00.

Al corso “storico” dell’ITS Jobs che forma sviluppatori, ovvero Web and Mobile Development, si aggiungono Cyber Security, Industry 4.0 e anche i nuovissimi Digital Media Designer e Data Manager.

Per candidarsi all’esame, basterà cliccare sui link di riferimento e registrarsi all’evento.

Catania, martedì 16 luglio — ore 9:00

in Via Maddem 153 con ingresso da Via Veniero (nel caso in cui il numero dei partecipanti sia superiore a 90 saranno comunicati due turni).

Caltagirone, giovedì 18 luglio — ore 9:00

in Via delle Francescane 11.

Palermo, lunedì 22 luglio — ore 9:00

presso IISS Medi, Viale Leonardo Da Vinci 364.

Qualora il numero dei partecipanti non consentisse lo svolgimento del colloquio motivazionale nello stesso giorno del test, la Fondazione si riserva di comunicare altre date. Sarà data precedenza nei colloqui ai candidati provenienti da altra provincia rispetto a quella della sede d’esame.

Per maggiori dettagli sulle prove d’esame previste e altre informazioni sull’offerta formativa, è possibile consultare il bando ufficiale https://stevejobs.academy/

