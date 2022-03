Selezione per 75 operatori di call center a Palermo

DiEsse Group, azienda leader in Sicilia nel settore della Formazione e della Sicurezza sul lavoro, è alla ricerca, su incarico di un importante partner nazionale nel settore ‘Food&Beverage’, di 75 operatori di call center per la nuova apertura della filiale di PALERMO. Le risorse selezionate verranno inserite in un ambiente di lavoro giovane e si occuperanno delle attività relative ai processi di vendita e customer service.



SKILLS&EXPERIENCE

I requisiti richiesti per ricoprire il ruolo sono i seguenti:

Ottima dialettica

Eccellenti capacità relazionali

Serietà professionale

Precisione ed orientamento al cliente

Non è richiesta esperienza pregressa nel settore Telecomunicazioni.

TIPO DI CONTRATTO

Contratto Nazionale Telecomunicazioni.

ORARIO DI LAVORO

Part time

Full Time.

SEDE DI LAVORO

Palermo

COME CANDIDARSI

Per inviare la propria candidatura è necessario inviare una e-mail, completa di Curriculum Vitae in allegato e autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, all’indirizzo recruitment@diessegroup.com avendo cura di riportare nell’oggetto della mail la dicitura “CANDIDATURA SELEZIONI OPERATORI CALL CENTER”.

IMPORTANTE: Non saranno prese in considerazione candidature inviate ad indirizzi e-mail differenti o qualsiasi altra tipologia di contatto .



ITER DI SELEZIONE E FORMAZIONE

I candidati verranno contatti telefonicamente, entro pochi giorni, per un primo colloquio di selezione. Successivamente, i candidati idonei saranno ricontattati per un secondo colloquio e per la firma del contratto. Al termine delle selezioni si terrà un periodo di formazione che precederà l’inserimento al lavoro. Già entro la fine del mese di aprile 2022 sono previsti i primi inserimenti in azienda.



Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.