Selezione per consulenti telefonici a Carini, Cinisi e Partinico

Il Gruppo FP, presente da oltre 8 anni nel settore delle telecomunicazioni con diverse sedi in tutta la provincia di Palermo, seleziona e forma 50 consulenti telefonici per la gestione commerciale inbound dei più importanti comparatori italiani. Le sedi di lavoro saranno gli uffici di Carini, Cinisi e Partinico. I consulenti selezionati non dovranno effettuare alcuna vendita di telemarketing, bensì gestire e seguire commercialmente la clientela.

La selezione è rivolta esclusivamente a personale con esperienza nel settore Contact center. Requisiti fondamentali richiesti sono gli stessi che caratterizzano l’azienda: serietà, determinazione e professionalità.

Si offre formazione, retribuzione su base oraria pari a €8,00/ora (CCNL Telecomunicazioni) con contratti part-time o full-time, incentivi, provvigioni sui risultati di gestione. L’ambiente di lavoro è assolutamente stimolante e dinamico, incentivato ulteriormente da gare di produzione.





Per inviare la propria candidatura è necessario inviare una e-mail, completa di Curriculum Vitae in allegato e autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, all’indirizzo. All’interno della mail specificare indicativamente la preferenza per una tra le sedi disponibili (Carini, Cinisi o Partinico).Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.