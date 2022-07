Seconda stella a destra, passeggiata notturna alla scoperta della riserva naturale Serre della Pizzuta

€ 10,00 per gli adulti € 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. Gratis per bambini sotto i 10 anni

Prezzo € 10,00 per gli adulti € 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. Gratis per bambini sotto i 10 anni

Camminare in un bosco di notte ti dà la sensazione di perdere l'orientamento, di non sapere se si stia andando nella giusta direzione, di smarrire le proprie certezze. Ma, se sulla testa hai per tetto un cielo di stelle e quella polare brilla luminosa a segnarti la via, sai che i tuoi passi seguiranno la giusta rotta. E ti troverai immerso in un mondo di suoni, profumi e sensazioni che ti riporteranno indietro in un tempo in cui l'uomo e la natura sono un tutt'uno. E sarai a casa.



Falcon Walks organizza una passeggiata alle Serre della Pizzuta “Seconda stella a destra...” e Piana degli Albanesi. Punto di incontro: Via Ernesto Basile N° 55, 90128 Palermo alle 19:00 Sabato 16 Giugno 2022, procederemo in auto in direzione Piana degli Albanesi. Rientro previsto per le 24:00.

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo e uno zaino adatto al trasporto della cena a sacco e una lampadina.



Quota di partecipazione:

€ 10 per gli adulti

€ 8 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratis per bambini sotto i 10 anni



N.B. il semplice parteciperò sull’evento non basta a confermare la prenotazione. Per confermare la partecipazione, inviare un messaggio tramite Whatsapp e/o SMS a oppure contattarci sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13:00 del giorno precedente l’escursione, indicando le seguenti informazioni:

- dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi);

- contatto telefonico.