Cinema City, la rassegna con lo sfondo del mare di Sant'Erasmo prosegue con "Scusate il ritardo"

Giovedì 20 luglio Cinema City si apre alle 21 con la proiezione realizzata in collaborazione con Emergency, del corto A guerra finita dell’animatore di fama internazionale Simone Massi; un artista artigiano, espressione altissima di quella ‘scuola urbinate’ che sta regalando una grande stagione all’illustrazione e al cinema disegnato. In questo corto di soli 4 minuti e 20 secondi - per i quali il pluripremiato animatore ha disegnato a mano senza alcun utilizzo di tecnologie digitali oltre 2.500 tavole - Massi racconta ciò che accomuna tutti i conflitti: violenza, dolore, morte, vittime, per la maggior parte civili, che fuggono dall'orrore, prendendo spunto da scene dei grandi conflitti realmente avvenuti, dalla Seconda guerra mondiale ai campi profughi della Guerra dei 6 giorni, dall'attacco al ponte di Mostar alle auto incendiate nella guerra in Siria. L’emozionante racconto è scandito dalla voce narrante di Gino Strada, il fondatore di Emergency scomparso nel 2021. Per presentare il film a Cinema City sarà presente sarà presente il delegato di Emergency Vito Fodale.

A seguire si cambia totalmente registro con un cult della filmografia italiana anni ’80: Scusate il ritardo (1983), il film che consacra definitivamente Massimo Troisi come nome di punta della commedia italiana dei primi anni Ottanta, in una serata omaggio al grande regista napoletano nell’anno del settantesimo anniversario della sua nascita. Opera seconda di Troisi, dopo Ricomincio da Tre, Scusate il ritardo, riprende i punti fermi della poetica dell’autore napoletano e mette in scena l’amore e la crisi dell’amore tra il suo personaggio e quello interpretato da Giuliana De Sio, che manderà a Cinema City un video messaggio dedicato al festival e al suo pubblico.

Cinema City torna ad animare l’estate di Palermo dal 17 al 23 luglio con un nuovo cartellone che porta in piazza i cult del cinema italiano e i suoi protagonisti. Sempre sotto la direzione artistica di Carmelo Galati, organizzata da Wilder, con il patrocinio di Fondazione Federico II, autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale, Siae, Comune di Palermo, Unipa, e il sostegno di Ars, Città Metropolitana, assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, main sponsor Cna Palermo, Cinema City firma quest’anno la sua quinta edizione. Un traguardo importante che segna il successo di una visione: che il cinema può tornare a essere occasione di incontro, ricerca e condivisione, attraverso la visione collettiva di film e la possibilità di generare un dibattito sociale costruttivo.

