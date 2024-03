Scrigni d'arte, la visita guidata al complesso monumentale del Carmine Maggiore

Per la rassegna "Scrigni d'Arte", una nuova visita al complesso monumentale del Carmine Maggiore, in programma domenica 17 marzo.

Condotto dai volontari dell'Associazione Guardie del Tempio, una vera e propria immersione nella bellezza. All'interno dell'animata e affascinante cornice dell'Albergheria e dello storico Mercato di Ballarò, sarà possibile ammirare la Chiesa, ricca delle opere di Giacomo Serpotta, Antonio Gagini, Pietro Novelli, Tommaso de Vigilia e Giuseppe Castronovo ed, ancora, il Chiostro e il Campanile, da cui poter godere di una delle viste più belle e suggestive dello skyline di Palermo.

La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi al 320 226 7975 (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, numero pagina, nominativo e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "Carmine Maggiore - 2 pax - Mario Rossi - Tel. 347 xxx xxxx"). Per ragioni organizzative, non faranno fede il "parteciperò" su Facebook né richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate.

L'attività, a numero chiuso, sarà confermata al raggiungimento di minimo 10 pax. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, condizioni meteo avverse o altre cause impreviste, lo staff si riserva di modificare/annullare l'evento dando comunicazione tempestiva ai partecipanti.