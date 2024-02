Scrigni d'arte, visita guidata al complesso del Carmine Maggiore

Per la rassegna “Scrigni d'Arte”, una visita guidata al complesso monumentale della Chiesa di Maria Santissima del Carmelo o Carmine Maggiore in collaborazione con l'Associazione culturale Guardie del Tempio.

All'interno dell'animata e affascinante cornice dell'Albergheria - quartiere verace e multietnico, cuore pulsante del centro storico cittadino, nel connubio di colori, profumi e atmosfere del mercato di Ballarò - un viaggio condotto dai volontari dell'Associazione Guardie del Tempio, alla scoperta di uno dei fiori all'occhiello del barocco siciliano.

Un vero e proprio scrigno d'arte - custode di opere realizzate da Giacomo Serpotta, Antonio Gagini, Pietro Novelli, Tommaso de Vigilia e Giuseppe Castronovo - caratterizzato da una cupola, la “più bella di Palermo”, unica nel suo genere per forma artistica e simbolismo sacro, e un campanile dalla cui vetta si può godere di una delle viste più belle e suggestive della città. A corredo della visita un approfondimento in esterna a cura dello staff Tacus.

La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi - entro e non oltre 24h prima dell'evento - anche WhatsApp, indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativo e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "Scrigni d'Arte, Carmine Maggiore - 2 pax - Mario Rossi - Tel. 347 xxx xxxx". Per ragioni organizzative non saranno considerati validi richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate e/o il "parteciperò" all'evento Facebook).

L'evento sarà confermato al raggiungimento di min 10 pax. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o altri imprevisti, lo staff si riserva di modificare/annullare l'evento dando comunicazione tempestiva ai partecipanti.