A Sciara torna lo "street food fest": il programma

Ritorna a Sciara lo “Street Food Fest”. Dopo gli anni segnati dalla pandemia, dal 20 al 21 luglio 2024 il paese della Valle del Torto vuole tornare a fare festa promuovendo le eccellenze del territorio. Il programma prevede due giorni ricchi di eventi unici, con l'orchestra itinerante di percussioni “Sambazita” della Scuola Popolare di Samba, dj set e, domenica 21 luglio, lo spettacolo sorprendente di Lello Analfino con il nuovo progetto dei Tinturia Orkestar, organizzato da Comune di Sciara e "Associazione Giovanile Sciarese".

Il programma prevede stand enogastronomici e due giorni ricchi di eventi (dalle 16.00, sabato, dalle 12.30 domenica), tra corso Umberto I, piazza Ungheria e piazza Salvatore Carnevale. Tra gli ospiti, l'orchestra itinerante di percussioni Sambazita e, domenica 21 luglio, lo spettacolo di Lello Analfino con il nuovo progetto "Tinturia Orkestar".

"Siamo entusiasti – afferma il presidente dell’Associazione Giovanile Sciarese, Salvatore Rocchetta - di annunciare la quarta edizione dello “Sciara Street Food Fest”, un evento dedicato alle eccellenze gastronomiche siciliane. Questo festival rappresenta un'occasione imperdibile per assaporare piatti che incontrano tradizione e innovazione da condividere in compagnia e in un’atmosfera di pura convivialità. Un sentito ringraziamento – conclude - va ai volontari, agli sponsor e al Comune di Sciara per il loro prezioso contributo nell'organizzazione di questa iniziativa. Invitiamo tutti a unirsi a noi per vivere un'esperienza culinaria e sociale straordinaria Si mangerà, si ballerà, si canterà e si salterà: nessuno resterà fermo, sarà una festa strabiliante".

La ripartenza dei piccoli centri inizia proprio dall’entusiasmo dei giovani che hanno scelto di rimanere nel proprio paese e farlo vivere sperimentando nuove forme di intrattenimento, promuovendo ciò che il territorio può offrire. "Abbiamo – dichiara l’assessore Serraino – accolto e appoggiato con immensa gioia il ritorno di questo appuntamento. Non vediamo l’ora di accogliere le persone che verranno a conoscere il nostro paese che tanto ha da offrire".