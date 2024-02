"Paura del buio?", lo spettacolo di Giuseppe Massa allo Spazio Franco per Scena Nostra

Dopo il successo dell’apertura, con il triplo sold out di Iperdark di e con Dario Muratore, Scena Nostra 2024 continua allo Spazio Franco venerdì 2 (ore 21), sabato 3 (ore 21), e domenica 4 febbraio (ore 19) con un’altra eccellenza della drammaturgia della scena siciliana: la compagnia Sutta Scupa attiva sin dal 2016, quando esordisce con lo spettacolo omonimo al Rialto Sant’Ambrogio di Roma. La pie?ce attraversa prestigiose vetrine del teatro italiano e internazionale. Due momenti di Sutta Scupa vengono scelte da Wim Wenders per il film Palermo Shooting.

A Scena Nostra 2024, la compagnia che promuove le nuove esperienze di drammaturgia contemporanea, va in scena con Paura del buio? di Giuseppe Massa, con Gabriele Cicirello, Sofia La Licata e Giuseppe Massa. Una citta? e? vittima di un blackout. Due fratelli, lavoratori precari, vengono chiamati per riparare quello che a prima vista sembra essere un piccolo guasto elettrico. All’interno del sotterraneo del Comune, Antonio e Bernardo si ritrovano invece a dover fare i conti con il loro passato e con un mondo che, all’apparenza e senza nessuna spiegazione logica, sembra essere piombato per sempre nell’oscurita?.

Note di regia

Ho scritto Paura del buio? durante la pandemia, in un momento di estrema solitudine esistenziale. Il lungo dialogo in palermitano che ne e? scaturito lambisce il cabaret, le vastasate ma con un retro gusto beckettiano (in particolare Finale di partita). Antonio e Bernardo (i due fratelli precari protagonisti della pie?ce) oppongono un’ardita quanto inutile resistenza al disfacimento dell’idea di famiglia, di comunita?, sembrano dirci “senza l’altro io sono niente”. Paura del buio? sperimenta le possibilita? estetiche presenti nella gamma di cromature che separano la luce dal buio, fino ad addentrarsi nei meandri del buio totale.

Ampio spazio e? stato dato dunque a una specifica ricerca sulla voce in quanto strumento dell’attore: voce “naturale”, voce amplificata da microfoni e piu? in generale sulle possibilita? sonore che possono scaturire dall’espressivita? vocale aldila? di un razionale e comprensibile codice linguistico. Il quasi totale occultamento di uno dei cinque sensi come la vista (cosi? basilare e necessario per la messa in scena di uno spettacolo) ha aperto per paradosso la strada a percorsi di sperimentazione prettamente registici; mi riferisco in particolare all’illusione ottica generata da oggetti fluo e al possibilita? evocative e narrative del suono. L’assenza di luce come metafora della caducita? umana. Giuseppe Massa. Biglietti: 10 euro al botteghino e al sito spaziofranco.com.