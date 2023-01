"Scena nostra 2023": ai Cantieri Culturali "Eppideis" di Rosario Palazzolo e Silvio Laviano

Si apre giovedì 12 gennaio alle 21.00 Scena Nostra, la rassegna dedicata alla creazione contemporanea, che si svolgerà fino 19 maggio a Palermo, allo Spazio Franco dei Cantieri Culturali della Zisa. La rassegna, giunta alla sua quinta edizione, si apre con la prima palermitana di Eppideis (repliche anche venerdì 13 e sabato 14) del drammaturgo Rosario Palazzolo, scrittore, attore e regista teatrale, pluripremiato e noto per la sua ricca produzione. Con Silvio Laviano, le scene e costumi di Mela dell’Erba e le musiche originali e gli effetti sonori di Gianluca Misiti, Eppideis è una pièce atipica, complessa e originale che coinvolge lo spettatore e lo confonde per interrogarsi sulle sfaccettature delle realtà, sulla capacità di adattamento delle nostre manie, le reazioni alla vita e ai propri fallimenti, e la creazioni di mondi immaginari in cui rifugiarsi.

Eppideis e? l’ultimo atto di una Trilogia dell’Espiazione, che intende approfondire, partendo dal tradimento della categoria maschile/femminile, e all’interno del concetto di iper rappresentazione, la mia idea sul tema del senso di colpa, e lo fa tentando di trafiggerla nella sua accezione più? intima e miserabile, ovvero quella che prende spunto dall’impossibilita? dell’individuo di determinare la propria esistenza, il suo fine ultimo o il progetto intrinseco. Eppideis è forse il più atipico dei miei spettacoli atipici, e ciò principalmente perché offre la mia versione scritta, detta, rappresentata del fallimento inteso come fallimento della creazione artistica. Rosario Palazzolo.

Sinossi

Gioni è una ragazzina di tredici anni, felice, solare, oltremodo empatica, che vive nel mondo edulcorato e scintillante dei meravigliosi anni Cinquanta, dentro la cornice immaginifica del telefilm Happy Days. Però è una bugia. Perché questo mondo è una ricostruzione minuziosa di ciò che sogna, ché a suo parere gli anni Cinquanta sono stati gli anni migliori, quelli in cui tutto poteva accadere, e poi in effetti accadeva. Adesso non più, perché Gioni, in realtà, vive in un futuro distopico in cui la morte è stata debellata, e così propone situazioni esistenziali funzionali, al fine di trovare una strada, pure un buco di strada, un buco in un buco di strada in cui gridare il suo dolore. Perché anche la sua felicità è una bugia.

Per cui, non le rimane che immaginare, progettare, entusiasmarsi, ballare, ridere, urlare, raccontare, ritrattare, semplificare, sbaragliare, minacciare, e ribadire fino in fondo, senza mai raggiungerlo. Il tutto con una lingua corrotta, personalissima, traboccante di ironia. E poi la musica, che è un gioco nel gioco, un calcio col calcio, un urlo dell’urlo. Scena Nostra è prodotta da Babel in collaborazione con Rete Latitudini, con il sostegno di Regione Siciliana e Ministero della Cultura.

Eppideis

Testo e regia Rosario Palazzo con Silvio Laviano voci Cosimo Coltraro, Manuela Ventura, Viola Palazzolo, Rosario Palazzolo scene e costumi Mela Dell’Erba musiche originali ed effetti sonori Gianluca Misiti produzione Teatro della Città Info e prenotazioni.