Scena Nostra '24, Crisòtemi-Hikikomori ad Argo allo Spazio Franco

Continua la ricerca attraverso i generi e i linguaggi del teatro del nostro presente di Scena Nostra 2024 allo Spazio Franco che per il quarto appuntamento di venerdì 1 e sabato 2 marzo alle ore 21 presenta una delle protagoniste della scena siciliana conosciuta internazionalmente: la danzatrice e coreografa Alessandra Fazzino, regista e interprete di Crisòtemi. Hikikomori ad Argo tratto dal testo di Francesco Randazzo e dedicato a uno dei personaggi minori della saga degli Atridi: Crisotemi una delle figlie di Agamennone e Clitennestra, sorella di Elettra, di Ifigenìa e di Oreste.

Crisotemi e? una delle figlie di Agamennone e Clitennestra, sorella di Elettra, di Ifigeni?a e di Oreste. Di fatto un personaggio minore della saga degli Atridi. Crisotemi e? la scomparsa, la dimenticata. Sfiorata dal racconto del mito, menzionata di sfuggita, praticamente cancellata. La sua colpa? Non essersi schierata nella faida familiare, aver rifiutato la violenza e la storia crudele della sua famiglia.

L'autore la immagina chiusa nella sua stanza del palazzo di Argo, le cui pareti sono di cristallo. Noi la immaginiamo rinchiusa nella sua camera, appartata dal mondo, in una solitaria e perenne osservazione e fuga dalla realta?. Vediamo Crisotemi dentro un quadrato, racchiusa dalle pareti virtuali che la sua mente ha creato, rapportarsi con dei personaggi che vivono nella sua testa, impegnata in un dialogo continuo con i suoi fantasmi, che la assillano ma che anche la accompagnano in questo luogo solitario. Si racconta e ci tocca il cuore con la sua fragilita? di persona che ha perso tutto, ma non la speranza di un cambiamento.

L'idea di questo spettacolo nasce dalla lettura del testo di Francesco Randazzo in una particolare fase della nostra vita, il periodo post Covid in coincidenza con lo scoppio della guerra in Ucraina, periodo che ci/mi ha messo a confronto con un senso di precarieta?, di fragilita?, di immensa solitudine interiore, di inutilita? e svilimento dell'essere artisti in questo preciso momento storico.

Il nostro, oggi, sembra un mondo di solitudini che si intersecano velocemente senza scalfirsi, dove si e? persa l'abitudine alla condivisione fisica e mentale, dove molti - me - si sono ritrovati a vivere come dietro a un ipotetico schermo in costante distacco emotivo dagli avvenimenti e da tutti, a vivere in una bolla di vetro e cercare di non fare rumore per non rompere il silenzio.

Cosi?, come Crisotemi si rifiuta di vivere fuori dalla sua stanza cercando di annullare lo strazio che le varie vicende di famiglia hanno impresso nella sua carne, noi ci accontentiamo di vivere la nostra vita chiusi il piu? possibile nelle nostre case, nelle nostri menti e abitudini, cercando di non portarvi scompiglio, abbarbicati nelle nostre torri di pietra, dietro mura di immagini e pagine di libri, cercando il piu? possibile di non scalfire il precario senso di sicurezza che ci ha fatto sopravvivere fino adesso.

L'esigenza di portare avanti questo progetto nasce come reazione al senso di inutilita? che mi pervade da tempo, con la speranza che questo piccolo contributo possa essere come l'acqua che goccia dopo goccia scava la pietra, e possa aiutare chi ne sara? testimone a cambiare - anche se solo di poco - la direzione del suo sguardo.

Lo scorrere del tempo e il flusso di pensieri si intrecciano in un viaggio dove si alterna il vissuto e il racconto che conduce ad un’ampia riflessione. Il tempo della narrazione segue un flusso di pensieri e ricordi di Crisotemi. Dal punto di vista della parola il gioco e? retto da un’alternanza frequente fra tempi verbali al presente e tempi verbali al passato, quest’ultimo in particolare diventa l’ambito del ricordo e del vissuto. Effetti sonori e disegno luci concorrono ad approfondire e a guidare lo spettatore in questo viaggio che vorrebbe condurlo a una profonda riflessione.

Lo spettacolo si districa tra il monologo interiore, sviluppato in un flusso di coscienza, il teatro fisico e il teatro di narrazione, dove l’interprete si fa portavoce di diversi personaggi, rappresentandoli e restituendoli al pubblico attraverso gli strumenti principali dell’attore: la voce e il corpo. La drammaturgia di Randazzo ci fa intravedere alla fine una luce nella convinzione che proprio i piu? deboli, i cosidetti invisibili, gli "eremiti urbani, gli hikikomori dell'anima", saranno i portatori di una nuova umanita? che cambiera? le sorti del mondo. Un inno alla speranza dove non ci sembra di poter piu? sperare.