Scampagna in città con la grigliata di primavera: barbecue di carne o pesce a Sanlorenzo Mercato

Scampagnata sì, ma in città: il 10 aprile Sanlorenzo Mercato ospita tra i profumi dell’orto e sotto il sole del giardino le grigliate all’aperto. Protagonista la carne siciliana, ma anche il pesce, sulle note in vinile del dj resident Max. Weekend nel segno della musica, tra i We Man, Riccardo Simoncelli band e il lab talent “Ciao mamma, oggi suono al Mercato”

Il 10 aprile il giardino del Mercato diventa teatro di una scampagnata speciale, in piena città ma nel verde delle piante aromatiche tra i giochi dei bimbi. Protagoniste le braci del Mercato che per le speciali occasioni cuoceranno il meglio delle botteghe di carne e di pesce, per mangiare e divertirsi in compagnia.

Da un lato il pesce con i più amati del Mercato: bistecca di tonno, gamberoni e filetto di sgombro panato, tutto cotto alla brace con le spezie profumate dell’orto (€ 13), dall'altro il trionfo della carne con salsiccia (alla pizzaiola e con friarielli e provola), puntine di maiale, mangia e bevi e lo speciale hamburger di Angus (€ 13).

Ad arricchire la “scampagnata in città”, a partire dalle 12.30 ci saranno le sonorità in vinile di dj Max. Attento selezionatore di dischi, capace di catturare il pubblico di ogni età con il suo repertorio ampio e variegato, dj Max abbraccia tutte le sfumature della musica a 360°, con un groove molto funky. Oltre che per la tecnica e per il mixaggio, dj Max riesce ad accattivare il pubblico con la sua creatività. Le sue performance spaziano in modo eclettico tra jazz, lounge, funk, revival, fusion, tutto rigorosamente in vinile.