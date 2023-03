Scampagnata di città: a Sanlorenzo Mercato la grigliata di carne e di pesce della domenica

Scampagnata sì, ma in città: il 26 marzo Sanlorenzo Mercato ospita tra i profumi dell’orto e sotto il sole del giardino le grigliate all’aperto. Protagonista la carne siciliana, ma anche il pesce.

Così il giardino del Mercato diventa teatro di una scampagnata speciale, in piena città ma nel verde delle piante aromatiche tra i giochi dei bimbi. Protagoniste le braci del Mercato che per le speciali occasioni cuoceranno il meglio delle botteghe di carne e di pesce, per mangiare e divertirsi in compagnia.

Da un lato il pesce con i più amati del Mercato: una fetta di pesce spada, due gamberoni, un calamaro, tutto cotto alla brace con le spezie profumate dell’orto (15 euro), dall'altro il trionfo della carne con salsiccia, puntine di maiale e lo speciale capocollo aromatizzato (15 euro). Ingresso senza prenotazione.