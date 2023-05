"Savuco experience", a Palazzo Adriano un tour esperienziale alla scoperta del fiore di sambuco

Un trekking urbano alla scoperta del fiore di sambuco che in primavera si fa notare per le sue bianche infiorescenze e che a Palazzo Adriano viene usato per la realizzazione di un pane tipico, chiamato "Pani cu savucu". Il "savuco experience", in programma domenica 21 maggio, prevede un walking tour guidato da un gruppo di giovani residenti che stimolerà tutti i cinque sensi, per scoprire come l'arte, la cultura e la storia di Palazzo Adriano si uniscono alle tradizioni popolari e alla cucina locale.

Dalla raccolta alla panificazione, i partecipanti all'esperienza impareranno a conoscere le proprietà della pianta di sambuco e metteranno le mani in pasta per realizzare il tipico pane locale decorato con i fiori freschi. Il tour si concluderà facendo tappa in un panificio tradizionale con la degustazione della specialità appena sfornata e preparata dai partecipanti al tour, e con gli assaggi di diversi prodotti da forno, dal pane “cunzato” allo sfincione, ma anche dolci e biscotti locali da accompagnare a un bicchiere di vino.

La visita di Palazzo Adriano avrà inizio alle ore 10.30 con appuntamento in Piazza Umberto I, luogo di ritrovo della vita quotidiana locale. La piazza è nota per aver attirato l’attenzione del regista Giuseppe Tornatore che ne fece il principale set cinematografico naturale per le riprese del film Oscar “Nuovo Cinema Paradiso”. Sarà l'occasione per conoscere il borgo antico e i luoghi di “Cinema Paradiso”, ascoltando dalla voce dei suoi abitanti storie, aneddoti e curiosità sul piccolo centro dei Sicani.

Il tour è promosso e condotto dalle di ragazze e ragazzi che hanno aderito al progetto “Ingegni - Giovani attori del territorio”, un percorso di capacity building che ha visto alcuni giovani residenti di Palazzo Adriano partecipare a una formazione su ideazione e scrittura di progetti, comunicazione, educazione non formale e promozione sostenibile del territorio. “Ingegni” un progetto dal Comune di Palazzo Adriano, sviluppato in collaborazione con le associazioni Maghweb, Via delle Rondini e la Consulta Giovanile di Palazzo Adriano, con il sostegno di Anci e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale grazie al bando Fermenti in Comune.

Il tour è aperto ad un numero massimo di 15 persone, con un contributo di 20 euro (esperienza gratuita per i minori sotto i 12 anni): per prenotare o richiedere maggiori informazioni basterà inviare una mail a ingegni.palazzoadriano@gmail.com o scrivere un messaggio sul canale Instagram @ingegni_palazzoadriano entro giovedì 18 maggio.