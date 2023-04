"Fatima, tutta la verità": Saverio Gaeta presenta alla Kalsa il suo libro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Fatima, tutta la verità. La storia, i segreti, la consacrazione". Saverio Gaeta, vaticanista, scrittore e giornalista, presenterà alla Kalsa il suo ultimo libro. L'appuntamento è per domenica 7 maggio, alle ore 16.30, presso i locali della Parrocchia di Santa Maria della Pietà di via Torremuzza 1 guidata dal parroco Don Giuseppe Di Giovanni. Si tratta di un volume che, in occasione del centenario delle apparizioni di Fatima, vuole ripercorrere la storia e i segreti di un evento tutt’oggi di grande attualità.

Gaeta, nel suo libro, punta la sua attenzione sulle tre parti del segreto e le polemiche riguardo la pubblicazione integrale dei messaggi della Madonna, la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria e le devozioni suggerite dalla Vergine del Rosario. Saverio Gaeta, 65 anni, napoletano, è stato docente di Teoria e tecnica del giornalismo e di Stampa periodica nella Facoltà di Scienze della comunicazione sociale dell’Università pontificia salesiana di Roma. Ha pubblicato una sessantina tra libri, saggi e biografie e si è occupato delle apparizioni mariane