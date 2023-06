"Satellite art collection", la mostra di Max Serradifalco a Palazzo Notarbartolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le opere del fotografo satellitare Max Serradifalco saranno le protagoniste di "Satellite art collection" una personale che si inaugurerà, venerdì 16 giugno, dalle ore 18.30, negli spazi di Palazzo Notarbartolo a Palermo, sede degli uffici dei consulenti finanziari di Banca Mediolanum (in via Libertà 179/a). A presentare l’artista, Maurizio Curiale, global family banker di Banca Mediolanum e promotore dell’iniziativa. Interverranno lo storico dell'arte Piero Longo, il curatore d'arte contemporanea Francesco Piazza e la gallerista e storica dell'arte Manuela Sandri.

"Un evento con il quale, dopo lo stop imposto dal periodo pandemico, lo storico gioiello liberty di Palazzo Notarbartolo, riapre alla fruizione del pubblico presentando la collezione d'arte satellitare - spiega Maurizio Curiale - di Max Serradifalco: diciotto opere già presenti da tempo nella prestigiosa sede che in passato si è distinta per avere promosso eventi culturali e artistici di prestigio, tra cui Letizia Battaglia, Dacia Maraini, Arrigo Musti, Giuseppina Torregrossa".

L’evento vede la collaborazione della galleria d'arte Art made in Sicily che promuove i migliori talenti siciliani. L’arte di Serradifalco è caratterizzata da immagini scattate attraverso il satellite, che talvolta assumono sembianze antropomorfe e talvolta sembrano quadri astratti. Un percorso che, iniziato nel 2012, è un’interpretazione del mondo e dei paesaggi da una prospettiva inedita. Lo sguardo di Max Serradifalco, infatti, è una prospettiva etica attenta all’ambiente e alla reinterpretazione del pianeta come fonte di bellezza, di un’armoniosa creatività naturale da proteggere dall’eccessiva antropizzazione del suolo, in tempo di crisi climatica che segnerà inesorabilmente la vita sul nostro pianeta.

Serradifalco è stato tra i primi artisti a creare, attraverso il web, serie fotografiche con l’uso esclusivo di mappe satellitari, realizzando circa duecento opere che ha esposto in musei, fondazioni e gallerie d’arte. Tra le collaborazioni internazionali quelle con Behance di Adobe, Saatchi e Samsung. Tra le sue opere satellitari più note, esposte in occasione della personale presso Palazzo Notarbartolo, vi è anche la Sicilia in Polinesia, una foto che scattata in un’isola della Polinesia francese ricorda la forma della Sicilia.

"Le opere selezionate - spiega Max Serradifalco - per questa prestigiosa sede, sono state scelte tra le serie più significative della mia ricerca paesaggistica: dai fiumi della serie The Satellite Garden alle visioni ispirate all'arte del passato della serie E-ART-H; dalle prime Web Landscape Photography alle Meta Land Art, fino a due dei più recenti lavori della serie Sacred Earth”. "Satellite art collection" sarà visitabile fino al 28 luglio previa prenotazione alla mail: maurifor7@gmail.com.