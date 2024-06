Sasha Lattuca porta "Piano in space" alla Fabbrica 102, sul palco anche l'artista visual Emil Petro

Sasha Lattuca porta "Piano in space" alla Fabbrica 102. Si tratta di un affascinante viaggio attraverso paesaggi sonori che fondono elementi acustici ed elettronici senza soluzione di continuita?. Progetto crossover che sfida i confini di genere, si distingue per le composizioni strutturate che incontrano l'arte dell’improvvisazione, dove il post-minimalismo incontra il jazz e l'analogico incontra il digitale.

Cercando una nuova alchimia del suono, Sasha passa senza sforzo dal pianoforte a coda al sintetizzatore modulare: le armonie e le melodie del piano costituiscono la parte piu? umana della musica, quella piu? emozionale, mentre gli oscillatori e i sequencer creano atmosfere ed echi ultraterreni che sfidano la materialita? del suono.

Sasha è affiancato da Emil Petro, un artista visual proveniente dalla Macedonia che ha collaborato con artisti del calibro di Derrick May e Francesco Tristano. Le visual di Emil forniscono una sintesi visiva e liquida della musica in tempo reale, traducendo gli impulsi sonori in colori, forme, immagini, che trasmutano nel tempo in simbiosi con le note ed i ritmi ipnotici creati dalla drum machine, aggiungendo profondita? e risonanza.