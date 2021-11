Festa della Milicia in un libro, ad Altavilla la presentazione del libro di Achille Scaravalle

“Festa della Milicia - Immagini di una tradizione” è il titolo dell’opera fotografica di Achille Scaravalle, pubblicata e distribuita dal Comitato dei Festeggiamenti, che verrà presentato sabato 27 novembre alle ore 19:30, presso l’Aula Liturgica del Santuario Mariano Diocesano Madonna della Milicia.

La Festa Patronale di Altavilla Milicia “la più rinomata nella Sicilia occidentale” (G. Pitrè, Feste Patronali in Sicilia 1900) rappresenta il momento più importante per ogni Altavillese devoto “’a Maronna da Mìlicia”. La Festa di Altavilla dopo quella di Palermo è la più importante della Sicilia Occidentale, ogni anno sono migliaia i devoti, i pellegrini o semplici curiosi che arrivano da tutta la Sicilia, e non solo, per visitare il Santuario durante la festa, che si svolge dal 6 all’8 settembre, per recitare una preghiera o chiedere una grazia alla Madonna. In questa opera fotografica l’autore racconta, attraverso gli scatti effettuati negli ultimi venti anni, la storia recente dei Festeggiamenti in onore della Madonna della Milicia.

Alla presentazione prenderanno parte, oltre all’autore Achille Scaravalle, il Rettore del Santuario Mons. Salvo Priola, il Sindaco di Altavilla Milicia Avv. Giuseppe Virga, il Presidente del Comitato dei Festeggiamenti Dott. Giovanni Giovenco e il Prof. Salvatore Brancato scrittore e libero ricercatore. Farà da moderatrice la Dott.ssa Maria Rita Lazzara, Vicesindaco del Comune di Altavilla Milicia.

L’evento è organizzato dal Comitato dei Festeggiamenti e patrocinato dal Comune di Altavilla Milicia, si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid19. Tutto il ricavato del libro andrà al Comitato dei Festeggiamenti per contribuire alla realizzazione della Festa in onore della Madonna della Milicia.