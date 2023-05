"Sapori e suoni dal mondo" a Villa Filippina: panelle, cazzilli e anciova per una serata tutta siciliana

Serata siciliana a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, venerdì 2 giugno con i “Sapori e suoni dal mondo”. Si comincia alle ore 20 con la cena a tema al Monsù e si continua alle 22 con lo spettacolo dei ragazzi della Lapa del teatro Ditirammu. Sarà un’esibizione carica di energia interamente incentrata sulle tradizioni popolari siciliane, con musiche e danze tratte dal repertorio del Teatro Ditirammu.

Ma ecco il menù: antipasto siciliano (caponata, panelle e cazzilli, insalata di musso, polpo bollito, panini con milza), a seguire pasta c'anciova. E a proposito di questo squisito primo piatto una curiosità: la pasta con le anciove (acciughe) viene inventata, secondo i racconti dei nostri nonni, da chi era costretto ad andarsene dalla Sicilia per emigrare al nord. Veniva conservata (essendo gli ingredienti a lunga conservazione) e consumata durante l’inverno.

Per chiudere la cena siciliana come dessert cannoli e sfincette (acqua e vino inclusi), il costo è di 25 euro a persona e per lo spettacolo che allieterà la serata non è previsto nessun costo aggiuntivo. Ticket acquistabili online su www.parcoticket.it.