"Sapori e suoni dal mondo" a Villa Filippina: cena con tapas, paella, churros, sangria e spettacolo di flamenco

Serata spagnola al Parco Villa Filippina (Piazza San Francesco di Paola 18) sabato 4 marzo con i “Sapori e suoni dal mondo”. Si comincia alle 20.00 con la cena a tema al Monsù e si continua alle 22.00 con lo spettacolo di flamenco fusion di Antonina Carollo.



Nel menù della serata: antipasti a base di Tapas. Cosa sono le Tapas? Sono una tradizione culinaria spagnola che consiste nel servire porzioni di cibo piccole e gustose che vengono consumate come aperitivo. Il termine "tapa" in spagnolo significa "coperchio" o "tappo" e la leggenda narra che le tapas siano state inventate quando i baristi spagnoli utilizzavano pezzi di pane o formaggio come coperchio per mantenere le mosche lontane dalle bevande. A seguire la Paella Valenziana e la Paella Vegetariana (solo per i vegeteriani). La Paella è un piatto tradizionale spagnolo a base di riso che si originò nella regione di Valencia, situata sulla costa orientale della Spagna.



Si conclude con il Churros, dolce spagnolo fritto a forma di bastoncino generalmente servito come colazione o merenda. I Churros sono fatti con una pasta a base di farina, acqua e sale, che viene poi fritta in olio bollente fino a diventare dorata e croccante. Spesso i Churros vengono serviti con zucchero. Il tutto accompagnato da vino Sangria o vino alla carta. La Sangria è una bevanda spagnola tradizionale a base di vino rosso e frutta. Costo della cena a persona (comprensivo di 1 bicchiere di Sangria) 25 euro (non include ticket spettacolo). Costo solo spettacolo (dopo cena) 10 euro. Ticket acquistabili online su www.parcoticket.it. Info e prenotazioni al 389 1335731.