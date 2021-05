Sabato 8 maggio 2021 nella parrocchia - santuario di Maria SS. Immacolata (Anime Sante), Bagheria, in occasione del terzo anniversario di erezione a Santuario, alle ore 18:00 dopo la celebrazione, si svolgerà una brevissima presentazione dell’autore, Giuseppe Firenze, dal titolo: “Il santuario - memoria”, Culto e devozione mariana nella Chiesa delle Anime Sante.

La pubblicazione del libro, posticipata per causa pandemia, che ha bloccato ogni evento, rientra nelle celebrazioni del 70° anniversario dell’erezione canonica della Parrocchia, (8 dicembre 1950 – 8 dicembre 2020). Il libro argomenta alcuni momenti storici ed attuali della comunità, allo scopo di lasciare nel presente e alle future generazioni, una testimonianza scritta e fotografica. Nessuna pretesa da parte mia, ma con l’umiltà e la consapevolezza di chi sa bene di non essere uno storico di professione, ho cercato di consegnare al lettore informazioni con documentazione, nella certezza, di rendere, ancora una volta, un servizio espresso in un altro modo. Come del resto ho fatto in tutti questi anni nella mia parrocchia di appartenenza e nei vari ruoli che mi vedono impegnato nella vita diocesana.

La presentazione del libro è stata curata da Don Mariano Lo Coco, predecessore parroco della comunità parrocchiale. Il libro continua con l’intervento a cura del Prof. Gaetano Bongiovanni, uno degli storici dell’arte più importanti appartenente all’amministrazione regionale siciliana. Il professore descrive nella sua storicità la tela delle Anime Sante del Purgatorio e della successiva riedificazione dell’altare maggiore dell’Immacolata.

Si continua con la descrizione dell’iconografia, del sacro e venerato simulacro dell’Immacolata Concezione, da parte di Mons. Giovanni Lanzafame, professore in Mariologia di fama internazionale. Il monsignore percorre anche tutte le fasi storiche della devozione all’ Immacolata, e degli avvenimenti più importati legati alla Madonna nella comunità di Bagheria. Altresì viene inserita la documentazione scritta e fotografica di alcuni eventi storici ed attuali, in particolare grazie al fotografo Battista che mi ha fornito, dal suo archivio, le storiche immagini dell’arrivo solenne del simulacro restaurato. Si collega a questo evento proprio la partecipazione del prof. Gaetano Correnti, Tecnico dei BB.CC.AA. e restauratore di sculture dipinti e affreschi, che ha restaurato nel 1998 il simulacro della Madonna. Infine il libro si conclude con due interventi, uno di Salvatore Aiello, Dottore in Teologia e studioso della storia locale, che parla di un evento storico ed unico portato avanti da Mons. Giuseppe Sammarco, sacerdote che ha promosso con dedizione la devozione alla Vergine Immacolata, che amava e venerava con filiale e sacerdotale affetto. L’ altro, arricchita ed impreziosite con le conclusioni del parroco- rettore del Santuario mariano, il Rev. Don Giovanni Basile, che ci parla della nascita del santuario mariano a Bagheria.

Pur nell’intento di realizzare un lavoro rigoroso dal punto di vista del supporto documentale, si è cercato di esporre gli avvenimenti più significativi della storia parrocchiale attraverso uno stile narrativo comprensibile a tutti, in grado di muovere qualche curiosità anche presso i non ‘addetti ai lavori’ della storia locale della chiesa bagherese.

Spero di aver realizzato un documento che possa giovare alla comunità, guardando con riconoscenza il buon passato, vivendo in pienezza il presente, proiettati con speranza verso il futuro. In queste pagine ci sono anche i volti e le esistenze di tanti che hanno contributo nel passato, al nostro cammino di Fede e di devozione all’ interno di questa chiesa, e adesso coloro che sono legati profondamente a questa parrocchia per tanti motivi, memori della tradizione dei nostri padri, continuano con la loro presenza e spirito di abnegazione, nel cammino di questa parrocchia adesso innalzata a santuario.