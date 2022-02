Santa Messa in occasione del rientro del Simulacro della Madonna Addolorata

Sabato 26 Febbraio alle ore 18.30 sarà celebrata la Santa Messa Solenne presso la Parrocchia Nostra Signora della Consolazione di via dei Cantieri in occasione del rientro del Simulacro della Madonna Addolorata al Molo. La Confraternita di Maria Ss. Addolorata al Molo invita tutti ad unirsi e a partecipare a questo momento di festa anche per la comunità parrocchiale. La Santa Messa sarà celebrata dai Padri Eudisti e Concelebrata dai sacerdoti delle parrocchie vicine.