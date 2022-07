Sant'Anna Days a Santa Flavia: sport ed eventi per i piccoli

Riparte nuovamente il Sant’Anna Days, dal 23 a 25 luglio 2022, in occasione dei festeggiamenti in Onore della Madre Sant’Anna, si svolgeranno attività per bambini e ragazzi, nella parte finale di Corso Filangeri, dai quattro canti in su. La manifestazione giunta alla quarta edizione, avrà inizio ogni giorno alle ore 17.00 e terminerà alle ore 20.00, tranne per lunedì 25 luglio, dove i giorni avranno fine alle ore 19.

Per la realizzazione della manifestazione, ideata da Pietro Zizzo, Carlo Troia e Francesco Orobello, si ringraziano l’Amministrazione Comunale di Santa Flavia, La Pro Loco di Santa Flavia con il presidente Antonina Imboccari, la Giuseppe Messina Management e la Tipografia Solunto. In relazione alla comunicazione si ringraziano i portali Roads To Solanto e Visit Santa Flavia.

Programma

SABATO 23. Dalle ore 17.00 alle 20.00 Tornei ping-pong e freccette, Calcio in strada, Pallavolo, Corsa coi sacchi, Tiro alla fune, Animazione per bambini. Sarà presente un gonfiabile per i più piccoli.

DOMENICA 24. Dalle ore 17.00 alle 20.00 Tornei ping-pong e freccette, Calcio in strada, Gioco delle Pignatelle, Corsa coi sacchi, Tiro alla fune, Animazione per bambini. Sarà presente un gonfiabile per i più piccoli.

LUNEDI’ 25. Dalle ore 17.00 alle 19.00 Torneo ping pong (fasi finali), Torneo freccette (fasi finali), Corsa coi sacchi e Animazione per bambini.