"Sano come un pesce": alla Cala i pescatori "spiegano" imbarcazioni e pescato a studenti e visitatori

"Sano come un pesce" è un evento gratuito che si svolgerà dal 29 Settembre al 1° di Ottobre 2022 sul molo della Cala con l’obiettivo di promuovere il pescato artigianale siciliano e i pescatori artigianali presenti nella Cala. Alla base dell'iniziativa, vi è la voglia di comunicare le caratteristiche del pesce azzurro e in particolare del “pesce povero” pescato nei mari siciliani, raccontare il lavoro e le tecniche dei piccoli pescatori artigianali e trasmettere i benefici che derivano da una pesca sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Le attività organizzate sono rivolte a tutti i cittadini con un occhio particolare alle scuole e ai giovani. La partecipazione agli eventi è gratuira, contingentata con prenotazione obbligatoria. Per la prenotazione consultare la pagina Facebook dell’evento (https://www.facebook.com/2020SanocomeunPesce), Per info e prenotazioni: korai@korai.it.

Sono previsti incontri diretti con i pescatori della Cala che mostreranno le loro imbarcazioni e spiegheranno le tecniche di pesca utilizzate. Inoltre, verranno esposti i pescati di giornata che si compongono per lo più di pesce azzurro e nello specifico di specie definite ‘povere’. In linea con lo scopo dell’evento, sia i pescatori che esperti coinvolti nell’iniziativa spiegheranno le caratteristiche e le qualità di queste tipologie di pesce molto spesso sottovalutate e i vantaggi che derivano da questa tipologia di pesca stagionale considerata di salvaguardia ambientale per via del ruolo centrale che riveste nella protezione della biodiversità.

L’evento prevede attività divulgative destinate alle scuole, nel quale saranno inclusi i pescatori e un biologo marino. Centrale, poi, per l’iniziativa è il coinvolgimento e il confronto con gli attori territoriali che rivestono un ruolo essenziale nello svolgimento delle attività di pesca e nelle politiche di gestione. Inoltre, sono previste degustazioni gratuite dei prodotti ittici del pescato artigianale dei pescatori locali. Non mancherà il “Battesimo della vela” con cenni di navigazione a vela ecosostenibile offerto dai soci della Lega Navale Italiana, che offriranno gratuitamente la possibilità di salire a bordo delle proprie imbarcazioni, in particolar modo alle persone con disabilità di tutte le età. L’ente promotore dell’evento è lo EuropeanResearchInstitute (Eri), ente no profit le cui attività hanno lo scopo di promuovere la comunicazione e la salvaguardia ambientale, l’inclusione sociale e la ricerca.

Il programma

Giovedì 29 settembre 2022

Location: Cala Palermo |Sede Lega Navale

? Ore 9.30-13.00:Attività divulgative destinate alle scuole con i divulgatori dello EuropeanResearchInstitute, i pescatori della Coop Onda Lunga e l’Università di Palermo. Prenotazione obbligatoria numero limitato

Location: Nauto Palermo – Nautoscopio

? Ore 17.00-21.00: Apertura stand Fish Park con degustazione gratuita di una selezione di prodotti artigianali ittici e biodiversità.

Venerdì 30 settembre 2022

Location: Nauto Palermo – Nautoscopio

? Ore 15.30-16.45:Tavola rotonda sul futuro e le prospettive della pesca artigianale tra collaborazioni e azioni divulgative culturali in un piano integrato della gestione e tutela del territorio.

? Ore 17.00-18.30:Tavola rotonda sul “Il futuro della pesca in Sicilia: programmazione FEAMPA, Agenda 2030 e piani territoriali locali”.

Parteciperanno gli stakeholder istituzionali e politici, i rappresentanti di categoria e di settore della pesca. Presentazione della prossima programmazione Regionale Europea.

? Ore 17.00-21.00: Apertura stand Fish Park con degustazione gratuita di una selezione di prodotti artigianali ittici e biodiversità.

Location:Nauto Palermo – Nautoscopio

? Ore 18.30:Aperitivo di degustazione con i prodotti ittici freschi pescati dalla Coop Onda Lunga, accompagnati da un buon calice. Prenotazione obbligatoria numero limitato

Sabato 1 ottobre 2022

Location: Cala Palermo |Sede Lega Navale

? Ore 10.00-13.30:“Battesimo della vela” con cenni di navigazione a vela ecosostenibile. I soci della LNI offriranno gratuitamente la possibilità bordo delle proprie imbarcazioni in particolar modo per le persone con disabilità di tutte le età.

Location: Nauto Palermo – Nautoscopio

? Ore 17.00-21.00: Apertura stand Fish Park con degustazione gratuita di una selezione di prodotti artigianali ittici e biodiversità.

? Ore 19.30: Presentazione istituzionale dell’iniziativa “Sano come un pesce” e degli stand presenti. Prenotazione obbligatoria numero limitato

? Ore 20.00: Aperitivo di degustazione con i prodotti ittici freschi pescati dalla Coop Onda Lunga, accompagnati da un buon calice. Prenotazione obbligatoria numero limitato

In caso di tempo che non permetta attività all’aperto sarà comunicata apposita location.