San Valentino in musica, Salvatore Petrotto canta Gershwin e suona Paganini

Giorno 15 Febbraio 2021, sul canale digitale terrestre 78 Gold HD alle ore 15.00 con replica alle 22.30 dopo il Tg, il violinista e cantante Salvatore Petrotto, in questo momento di pandemia, dedica a tutte le coppie e non solo, accompagnato dalla BachStringOrchestra, dal pianista Guglielmo Grimaldi e dal chitarrista Antonio Di Rosalia , due esibizioni live : le variazioni su un tema di Paganini ,arrangiato dal compositore Peter Martin, eseguito in prima esecuzione assoluta in Sicilia e canterà l'ultima composizione di George Gershwin" Love Is here to stay". Una canzone jazz, la cui musica è stata scritta per il film The Goldwyn Follies ed è’ anche apparsa nel film.

Un americano a Parigi, per il quale ha fatto da tema principale. I brani trasmettono il grande mistero delle forti emozioni che solo l’amore sa esprimere e che troviamo impossibile descrivere. Questo programma è stato eseguito all'Auditorium Rai di Palermo e al Teatro Politeama, nella manifestazione "Tea Concert, " organizzata dall'Orchestra Sinfonica Siciliana.

Gallery