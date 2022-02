San Valentino al Dorian con il tributo a Claudio Baglioni dei Qpga

Dici «Claudio Baglioni» e pensi alla storia della musica italiana. Popolare e fatta di storie d’amore. Quarant’anni e più di canzoni di un cantautore entrato nella memoria collettiva di più generazioni. Il mito dell’artista romano sarà celebrato per San Valentino, il 14 febbraio, dai Qpga al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 21. Si potrà scegliere tra il menù pizza a 25 euro e il menù ristorante a 35. Il menù pizza prevede: focaccine ripiene, verdurine pastellate, tortino di speck con cuore filante, pizza a scelta dal menù, tortino al cioccolato con cuore caldo. Il menù ristorante invece comprende: focaccine ripiene, verdurine pastellate, tortino di speck con cuore filante, paccheri ragu di maialino nero e speck croccante, angus con lardo e patate al forno, tortino di cioccolato con cuore caldo. Per entrambi i menù sono inclusi una bottiglia di vino ogni 2 persone e una d'acqua.



Alle 22 parte il concerto dei Qpga, capitanati da Ignazio Lucchese alla voce. In scaletta le principali hit, da “Strada facendo” a “E tu”, passando da “Questo piccolo grande amore”. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615.