Tre serate indimenticabili per celebrare San Valentino al ristorante Leone

Con l'arrivo di San Valentino, il Ristorante Leone a Palermo si prepara a offrire tre serate uniche, pensate per celebrare l'amore in tutte le sue sfumature. Ogni innamorato troverà la sua dimensione in una delle proposte speciali, creando ricordi indimenticabili con la persona amata.

San Valentino è un’occasione speciale per concedersi un momento di puro romanticismo, e il Ristorante Leone ha creato tre opzioni per accontentare ogni tipo di coppia. Se sei il tipo di innamorato che prenota un tavolo per il giorno degli innamorati e ama presentarsi sotto casa con un bel mazzo di rose, il nostro evento tradizionale è perfetto per te. Vivi una serata romantica e deliziosa nel cuore di Palermo.

Se preferisci stupirla anticipando la serata, così che la tua partner possa vantarsi con le proprie amiche prima che lo facciano gli altri, l'evento eccentrico è ciò che fa per te. Una cena fuori dagli schemi, dove l'amore si manifesta in modi inaspettati. Se invece pensi che festeggiare San Valentino sia meraviglioso, ma nella riservatezza del giorno dopo, l'evento romantinte ti permetterà di goderti un'esperienza culinaria speciale nella tranquillità del nostro ristorante.

Quando? Il 13, 14 e 15 febbraio, potrai prenotare il tuo tavolo d'amore e vivere un San Valentino indimenticabile. Prenota entro il 25 gennaio e approfitta dell'offerta speciale:

13 Febbraio Menù Eccentrico -> 45€ anziché 55€

14 Febbraio Menù Tradizionale -> 48€ anziché 55€

15 Febbraio Menù Rilassante -> 40€ anziché 55€