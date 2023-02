A Ballarò l'amore si vede dall'alto: San Valentino sui tetti della Torre di San Nicolò

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Martedì 14 febbraio 2023: L’amore visto dall’alto. San Valentino sui tetti di Palermo. Visite alla Torre medievale di Ballarò fino alla terrazza panoramica. La vista più bella di Palermo.

La meravigliosa vista serale sulla città di Palermo, che si può godere dalla terrazza della Torre medievale di San Nicolò, la luce delle candele, un brindisi di benvenuto, una pesca di poesie e la persona che amate, saranno la cornice della sera più romantica dell’anno. Appuntamento in via Nunzio Nasi 18 a Ballarò. Ticket 10 euro, 3 euro bimbi 5/10 anni. Durata visita: un'ora circa. Turni di visita: ore 17:30 (orario tramonto), 18:30, 19:30, 20.30 e 21.30. Prenotazione obbligatoria: eventi@terradamare.org. Evento in collaborazione con le Cantine Duca di Salaparuta.

Programma della serata

brindisi di benvenuto

ascesa alla Torre

visita assistita

la vista più bella di Palermo

una pesca di poesie

un dolce omaggio

l’amore visto dall’alto

Sarà possibile visitare la Torre di San Nicolò di Bari all’Albergheria, osservare il cielo stellato sul centro storico, scattare foto e ammirare la vista più bella di Palermo. Per raggiungere il campanile della torre medievale, si attraverseranno la stanza Bifore e la ex Sala dell’orologio, fino alla terrazza panoramica. In cima, lo staff Terradamare illustrerà i monumenti principali del panorama e narrerà la storia del monumento e il suo presente, sede di tanti processi sociali della comunità di Ballarò.