San Valentino e San Faustino a cena al Seven: festa degli innamorati e dei single sul rooftop di Palermo

Fidanzati o single? Doppio appuntamento al Seven restaurant: la cena di San Valentino con la vista panoramica più bella di Palermo. Ma anche la cena di San Faustino per chi non è (ancora) innamorato. Atmosfera romantica e seducente sul rooftop dell’Hotel Ambasciatori al civico 111 di via Roma. Gli eventi sono in programma per martedì 14 e mercoledì 15 febbraio con due formule completamente diverse.

La notte più romantica dell’anno merita di essere celebrata con i piatti dello chef Salvo Giuliano che racconteranno una cucina unica e innovativa in grado di far innamorare tutti. Il menu, come sempre alla carta, prevede anche dei piatti esclusivi pensati proprio per San Valentino: crudo di gambero rosso, seppia e maionese di ricci, lasagna con ragù spatola, carciofi e salsa di cozze, petto d’anatra arrosto con salsa di arancia, senape e pepe verde e infine gelatina di lamponi, mousse al cioccolato bianco e salsa di fondente e peperoncino. A completare la serata, la formula prevede anche il pernottamento in una delle stanze dell’Hotel Ambasciatori.

Di tutt’altro spirito, invece, i festeggiamenti per San Faustino. Il 15 febbraio, infatti, il Seven Restaurant organizza il “Dinner date”: un appuntamento al buio dove, chi vorrà, potrà partecipare al gioco che vuole far provare nuovi gusti. Durante la cena, così, i single potranno ruotare di tavolo in tavolo, cambiando dunque postazione tra una portata e l’altra, per conoscere gli altri partecipanti e, chissà, trovare l'amore. Per prenotare un tavolo è possibile contattare il numero 091.6166881 oppure compilare il form sul sito www.sevenrestaurantpalermo.it.