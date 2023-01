San Valentino al ristorantino Leone: la cena degli innamorati a base di pesce

Cosa ci vuole per trascorrere una serata indimenticabile insieme alla persona che ami? Secondo uno studio scientifico: dopamina - ossitocina - serotonina e una bella cenetta romantica al Ristorantino Leone per San Valentino. Mica vorrai limitarti ai soliti fiori e cioccolatini!?! Con un menu che stuzzica i sensi, basta poco per essere felici in due: intanto prenotare un tavolo e rilassarti e goderti la serata insieme a chi ami!

Il menu comprende:

Antipasto degustazione

Tonno alga nori e tempura con emulsione al mango

Scampo in pasta kataifi

Caponata di pesce spada e mele caramellate

Tartare di salmone con tobiko rosso

Ostrica in bellavista

Tagliatella di seppia con pomodorino secco ed emulsione alla menta

Primi

Cuori di ravioli con bufala, dadolata di spada, crema di zucchine e mentuccia

Busiate con granchio, gambero rosa di mazara e crema di pistacchio

Secondi

Trancio di pesce in crosta di sale con ratatouille di verdure

Dessert

Tortino al cioccolato ai frutti rossi

Beverage

Acqua, vino (cantine Tasca d’Almerita), bibite