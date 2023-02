Cene a lume di candela e passeggiate romantiche: ecco cosa fare per San Valentino a Palermo

Visite guidate al chiaro di luna, film romantici al cinema e, ovviamente, cene a lume di candela. Per i più trasgressivi ecco le passeggiate alternative, i concerti dove cantare canzoni d'amore e soprattutto le feste, per condividere insieme l'amore. Per San Valentino, la festa più dolce del calendario, il 14 febbraio sono tanti gli appuntamenti che la città ospita. Qui una guida pensata non solo per giovani coppie, ma anche per mariti e mogli navigati. (Articolo in costante aggiornamento)