Cefalù in love per San Valentino: il fascino del mare d'inverno e film gratuiti per gli innamorati

Il fascino del mare d’inverno, la bellezza del borgo e insieme luminarie, proiezioni cinematografiche gratuite e convenzioni con i ristoranti con l’obiettivo di creare un’atmosfera romantica.

Da sabato 11 a martedì 14 febbraio il Comune di Cefalù promuove l'iniziativa "Cefalù InLove". Già dal 2 febbraio luminarie tematiche coloreranno via Matteotti e verranno installati oggetti 3D in punti panoramici, che fungeranno da cornice per foto da condividere sui social. Poi ancora proiezioni cinematografiche al Teatro Cicero e presso il Cinema Astro e convenzioni con i ristoranti locali che offriranno bollicine, desserts e sconti alle coppie che si siederanno ai tavoli

I film gratuiti che verranno proiettati nelle quattro giornate di Cefalù InLove sono: "Dirty dancing", "Viaggi di nozze", “The big sick”, “Tutti i santi giorni”, “Vacanze romane” e “Carol”. Questi invece gli altri film gratuiti che saranno proiettati al cinema Astro martedì 14: "Rio", "Il tempo delle mele" e "Notting Hill". Orari e dettagli saranno disponibili sulla pagina ufficiale del Comune: www.comune.cefalu.pa.it.

“Il progetto Cefalù InLove - racconta il sindaco Daniele Tumminello - è un’idea sperimentale sulla base della quale si può provare a costruire un percorso finalizzato a rendere vivace e accogliente la città in tutti i mesi dell’anno”.