San Valentino al Seven, cena d'amore al ristorante delle terrazze dell'Hotel Ambasciatori

Una cena di San Valentino con la vista panoramica più bella di Palermo. Atmosfera romantica e seducente, sul rooftop dell’Hotel Ambasciatori al ristorante Seven. Un prosecco di benvenuto e una amuse-bouche, poi il menu alla carta: questa la formula per la sera degli innamorati che il 14 febbraio propone il ristorante al civico 111 di via Roma.

La serata più romantica dell’anno merita di essere celebrata. E i piatti della chef racconteranno una cucina unica e innovativa in grado di far innamorare tutti. Dal tagliere di Tapas (con roll di pesce del giorno marinato, alga nori e albicocca secca, sfoglia con verdure saltate e agrodolce ai fichi d’india e infine cavolo nero con crudo di manzo e acciughe) agli antipasti, fino a primi, secondi e dessert.

E a proposito di dolci, la chef sul finale riserverà una romantica sorpresa agli ospiti: un dessert a tema per celebrare gli innamorati. L'ingresso è consentito solo ai possessori di Super Green Pass. Per prenotare un tavolo è possibile contattare il numero 091.6166881 oppure compilare il form sul sito www.sevenrestaurantpalermo.it.