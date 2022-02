Uno più uno fa tre, ma solo a San Valentino: la festa degli innamorati a Sanlorenzo Mercato

Sanlorenzo Mercato festeggia gli innamorati con la sua speciale formula d'amore: "1+1=3" è la promozione di San Valentino che consente di avere una pietanza in omaggio a chi prende due pietanze dalla medesima bottega. E per la serata più romantica dell’anno ci saranno sul palco Jack & the Starlighters.

Così Sanlorenzo benedice San Valentino con una nuova iniziativa. “1+1=3” ovvero per l’intera giornata chi prenderà due pietanze dalla stessa bottega ne avrà una terza in omaggio. Si va dai panini con milza o panelle e crocché del Forno, ai piatti di pasta di Veg e Pasta, passando per le fritture di pesce della Pescheria, i piatti di carne di Giacalone, i kebab di Skk e i panini di Unto. E ancora, le bowl di Poké e le box di Wok One così come le pizze di Mudù consentiranno di ricevere un terzo piatto in omaggio. E così fette di torta, muffin di verdure, porzioni di nuggets, di jakitori o di croquetas, piatti di ostriche o mangia e bevi con patate al forno, c’è solo da scegliere la bottega preferita per un San Valentino ancora più gustoso.

Ma il 14 febbraio Sanlorenzo Mercato festeggia gli innamorati con altre iniziative speciali come l’area per il photo booth dedicata agli innamorati che vorranno immortalare con un selfie la propria serata romantica e alcune tra le più belle ballate d'amore degli anni '50, '60 e '70.

A fare da colonna sonora del San Valentino al Mercato sarà infatti il rock adrenalinico di Jack & the Starlighters. Gioacchino Cottone, in arte Jack, con i suoi Starlighters porta sul palco tutta la sua carica di energia sulle note di alcuni dei più amati successi del rock italiano e internazionale degli anni '50, '60 e '70, dai Rokes all’Equipe 84 a Otis Redding, Chuck Berry, Paul Anka, i Led Zeppelin e la Pfm, passando per alcuni dei brani rock d’amore italiani e stranieri più amati di tutti i tempi.