Ciaspolata dell'amore a Piano Battaglia, San Valentino sulla neve con pranzo al Rifugio dello scoiattolo

Dove trascorrere una festa così speciale se non a Piano Battaglia nel cuore del Parco delle Madonie? Il ristoro dello Scoiattolo di Piano Battaglia unitamente al naturalista Antonio Mirabella guida Aigae organizzano un pacchetto speciale in occasione della festa di San Valentino. Per aderire è necessario essere innamorati delle Madonie.

Il pacchetto prevede l'appuntamento di tutti gli innamorati alle ore 10.30 presso Piano Battaglia davanti il Ristoro dello Scoiattolo. Tutti i partecipanti riceveranno ciaspole e bastoncini e inizieranno una ciaspolata ad anello - difficoltà medio facile - che attraverserà il bosco della Mufara e rientrerà alle ore 12.30 al punto di partenza, dove tutti i partecipanti potranno consumare il pranzo completo di San Valentino. Il pranzo, presso il Ristoro prevede tre portate, acqua e vino inclusi.

La quota individuale è pari a 50 euro e comprende l'affitto delle ciaspole, la guida Aigae, l'assistenza, la copertura assicurativa, le foto/video l'escursione e il pranzo di San Valentino. Per partecipare è obbligatorio prenotare entro e non oltre le 21 della domenica 13 febbraio.