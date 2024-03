San Patrizio allo Shamrock cafè con i Walk O, il concerto tributo agli U2

Come ogni anno anche quest’anno si avvicina una data importante per gli amanti della musica degli U2 e dell’Irlanda, una festa che commemora l’arrivo del cristianesimo in Irlanda nel V secolo d.c. grazie a Patrizio, allora vescovo in Irlanda.

Domenica 17 Marzo lo Shamrock Cafè di Viale Campania, uno degli Irish Pub noti della nostra città, si trasformerà in un pub di Dublino assumendo forme e colori tipicamente irlandesi grazie ai WALK ON, band palermitana che omaggia gli U2 dal 2013 a oggi. Suoni, colori, gusti e magia saranno requisiti assolutamente fondamentali per una serata da non dimenticare.

Vi aspettiamo numerosi come sempre per festeggiare insieme cantando e ballando i maggiori successi che la band di Dublino, dal ’76 a oggi, ci ha regalato. Prenotate il vostro tavolo per trascorrere una serata all'insegna della musica della band di Dublino. Un'organizzazione Always Smile Event's.