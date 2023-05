San Martino e i mille, escursione mattutina per la tappa del "Cammino in festa"

Un’escursione naturalistica per escursionisti attrezzati dai 12 anni in su, che partendo dalla piazza di San Martino arriverà fino al monumento commemorativo a Rosolino Pilo, immergendosi in sentieri boschivi senza tempo.

Questa attività è inserita nel festival "Cammino in Festa 2023 - Sulle tracce dei Mille dal 18 al 28 Maggio 2023", e verrà effettuata il 20 e il 27 maggio.

Questo percorso nasce dall’unione delle prime due tappe del Cammino. Cammineremo su alcune porzioni dove storia e natura si sono amalgamate e fuse tra loro. Partiremo da piazza Semeria, subito in salita, e tramite i sentieri del bosco di San Martino raggiungeremo il sentiero della Neviera, che taglieremo per giungere San Martino e i Mille all’interno di valle Corta per immetterci sulla strada forestale che sovrasta Valle Cuba.

Imboccata la strada forestale, e successivamente il sentiero sulla sinistra, arriveremo alla stele commemorativa di Rosolino Pilo, nel luogo in cui trovò la morte. Dopo la sosta per ammirare il panorama su Palermo imboccheremo la via del rientro per arrivare alla neviera, antico magazzino utilizzato per lo stoccaggio e conservazione della neve. Dalla neviera si imbocca il sentiero di Valle Lupa che ci riporterà a Piazza Semeria nostro punto di partenza.