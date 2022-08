Notte di San Lorenzo alla Tonnara Bordonaro con la musica dei Bottega Retrò

Una serata di San Lorenzo speciale. Per trascorrere al meglio la notte delle stelle per eccellenza. Nuovo appuntamento da non perdere il 10 agosto alla Tonnara Bordonaro in piazza Bordonaro 9 a Vergine Maria. Alle 18.30 l’inaugurazione alle 18,30 della mostra di Salvatore Caputo intitolata “Linee d’acqua.

Alle 22 avrà inizio il concerto sotto le stelle cadenti che sancisce il ritorno in scena dei Bottega Retrò. Parole e suoni che hanno il sapore di artisti come Giorgio Gaber, Fabrizio De Andrè e Renzo Arbore, rievocando il mito del teatro-canzone. C’è tutto questo nel progetto musicale di Cocò Gulotta e Al Di Rosa. Insieme porteranno una giocosa mescolanza di generi musicali. Dallo swing al pop-vintage, dalla bossa alla milonga, dalle ballate popolari siciliane alle canzonette ironiche in stile “Italia anni Settanta, fino alle più improbabili contaminazioni trash-rock-dance e via suonando. Un progetto, in continua evoluzione, di spettacolo teatral-musicale. C'è poesia, nei testi della Bottega, ma anche forte denuncia sociale. C'è divertimento, ma anche tanta malinconia.

Lo show si svolge fra le canzoni “standard” (dal minutaggio classico) e le short song (raccontini surreali in musica di poco più di un minuto). E, ancora, le tweet song, canzoncine da contenere per legge entro i 140 caratteri. Insomma, un vero e proprio teatrino delle meraviglie. È consigliata la prenotazione attraverso il sito www.tonnarabordonaro.it.