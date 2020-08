San Lorenzo, la notte astronomica più famosa dell'anno al Planetario di Villa Filippina

La Notte di San Lorenzo è uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno: è la notte delle stelle cadenti, in cui i nostri desideri prendono forma e sostanza. Nell’occasione, lunedì 10 agosto, il Planetario di Palermo propone una serata di osservazioni al telescopio sulle terrazze di Villa Filippina, a partire dalle 19.30.

Sostando sul prato o sulle terrazze si potrà seguire il fenomeno delle stelle cadenti guardando in direzione Nord-Est, sotto la famosa costellazione di Cassiopea e provare a scorgere qualche scia luminosa tra le stelle. Ai telescopi si potranno osservare i pianeti Giove e Saturno oltre le Perseidi.

Il fenomeno delle stelle cadenti consiste nell’impatto in atmosfera di minuscoli frammenti di comete o di asteroidi, che per un periodo di circa 15 giorni precipitano, incendiandosi, nella nostra atmosfera e realizzando delle scie luminose. L’evento dello sciame delle “Perseidi”, residuo di passaggio cometario, diventa l’occasione per una serata a carattere scientifico e culturale.

Alle 21.30 la serata sarà allietata dalle sonorità soul e smooth jazz degli Urban J Quintet, sul palco del piccolo teatro di Monsù, che tornano a suonare dal vivo dopo lo stop del lockdown. Un’occasione per ascoltare i brani del primo album della formazione guidata dal dj e produttore Mario Caminita, dal titolo “Release”, la cui uscita è prevista ad ottobre.

Le sonorità soul, smooth jazz, R&B e le influenze afro sono la base armonica e ritmica della musica degli Urban j Quintet, caratterizzata dall'utilizzo di campionamenti vocali provenienti dall'Asia e dalle Americhe, dall'Africa, e dalla Scandinavia, senza trascurare la Sicilia. Gli Urban J Quintet sono: Mario Caminita (el. piano, programming), Marco Camarda (batà, blues harp), Luca La Russa (basso), Federico Mordino (congas) e Marco Ardizzone (sax alto e soprano). Dalle 19.30 possibilità di gustare un aperitivo o bere un drink nell’area bistrot del Monsù. Prenotazione obbligatoria sia per l’aperitivo che per dopocena fino ad esaurimento posti.