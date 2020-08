San Lorenzo a Bagheria, calici sotto le stelle sulla terrazza della Fondazione Trigona

Metti una notte intera a osservare le stelle. Se questa notte poi è quella di San Lorenzo il tutto è ancora più magico. Il 10 agosto Sicily Target - il gruppo dai tre imprenditori siciliani Carmelo Bonetti, Leonardo La Bara e Laura Arcilesi che aiutano le aziende a riprendersi dopo il lockdown - e la Fondazione Trigona a Bagheria invitano sulla terrazza della Fondazione con vista mare (strada comunale, via Montagnola, 90011) con degustazioni di prodotti tipici come la norma con ricotta salata, salsiccia e pomodorini pachino, la lido con pesce spada e mentuccia espressa cucinata a vista e bollicine per tutta la serata, musica dal vivo a cura di Angelo Daddelli e i suoi Picciotti, cannocchiali per le stelle e animazioni per bambini a cura di Fenfer e i suoi personaggi.

Si inizia alle 19 con lo spazio bimbi , alle 19,30 presentazione ufficiale delle terrazze della Fondazione, alle 10,30 si inizia la cena, alle 21,30 musica a tutto campo. Alle 22, premiazione "Eccellenza di Sicilia", ospite d’onore il Maestro Francesco Nicolosi e il suo violino. Alle 23 infine tutti al buio sotto il cielo stellato, a disposizione due telescopi e gli operatori dell'associazione Orsa di Palermo che raccontano le stelle e i pianeti. Prezzo a persona 22 euro, compresa una bottiglia di prosecco ogni 4 persone, prezzo bimbi 12 euro con spazio animazione, menu con happy meal e bibita con regalino, a seguire angolo cocktail e drink (pagamento extra).