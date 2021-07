Miles Davis jazz club, la chitarra di Salvo Correri in un concerto live

Una serata dedicata a chi della chitarra ha fatto il suo terzo braccio. Salvo Correri sona il 28 luglio alle 21 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

IL guitar solo di Salvo Correri nasce dalla consapevolezza di un talento poliedrico che l’artista palermitano possiede, maturato attraverso le numerose esperienze musicali acquisite nel tempo e provenienti da artisti del panorama pop italiano come, Ornella Vanoni, Francesco Baccini, Fabio Concato, Sagi Rei. Il repertorio verte sulla reinterpretazione di brani appartenenti appunto al pop al soul ed alla musica italiana d’autore. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena.

