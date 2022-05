"Italiano jazz four" e Roberto Gervaso e Valerio Rizzo duet, weekend all'insegna della musica al Miles Davis Jazz Club

Un weekend al Miles Davis Jazz Club all'insegna, ovviamente del jazz. Primo appuntamento sabato 14 maggio alle 21.30 con Salvo Italiano 4et "Italiano jazz four". Il linguaggio jazz utilizzato come chiave di lettura di brani pop in versioni personali eseguite da un quartetto di eccezione composto da Salvo Correri chitarra e voce; Joe Costantino arrangiamenti e pianoforte; Maurizio Gula batteria e Dino Lacca al contrabbasso. Un raffinato repertorio che omaggia gli autori più importanti della musica italiana,

Domenica 15 maggio alle 20.30 appuntamento con Roberto Gervaso e Valerio Rizzo duet. Dall'incontro dei due giovani talenti nasce questo duo di fisarmonica e pianoforte, un'accopiata particolare e unica nel suo genere. I due artisti esploreranno alcuni fra i più famosi brani della canzone jazz Americana e alcune proposte di musica originale. Un appuntamento da non perdere. Possibile prenotare cena o cocktail.