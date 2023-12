Il cantautore Salvatore Meccio e la violinista Sue-Ying Koang all'Agricantus

Il nuovo anno al Teatro Agricantus di Palermo si apre all'insegna della musica. Martedì 2 gennaio alle ore 21 sul palco del teatro diretto da Vito Meccio si esibirà il duo composto dal cantautore e polistrumentista palermitano Salvatore Meccio e dalla violinista francese di radici cinesi Sue-Ying Koang.

Nel live “Senza tempo” la canzone contemporanea siciliana di Salvatore Meccio, già autore e compositore per la formazione etnica Tammorra tra il 1990 e il 2017, incontra le sonorità barocche del violino e della viola da braccio di Sue-Ying Koang, musicista attiva in numerosi ensemble di musica barocca tra quali la Fenice di Jean Tubéry, les Arts Florissants-William Christie, e con il Maestro Vincent Bernhardt con il quale ha pubblicato l'album “Dalla biblioteca di Vivaldi?” (Calliope, 2021) e più recentemente un album di cantate tedesche dell’epoca di Buxtehude.

Il programma della serata spazierà tra una selezione di canzoni di Salvatore Meccio, che le interpreta accompagnandosi alla chitarra battente, la chitarra classica o i tamburi a cornice, con arrangiamenti per strumenti ad arco che nelle mani virtuose di Sue-Ying Koang assumono un carattere anacronistico in equilibrio tra classico/barocco e folk d’autore/contemporaneo. Teatro Agricantus. Biglietti: intero € 5; ridotto ingresso coppia € 8. Biglietteria on line: www.agricantus.cloud e www.tickettando.it.