Salvatore Leto presenta i suoi libri

“Profumo d’arance amare”, “Una granita fragola e panna” e “Mentre camminavo…Una tenerezza improvvisa” sono i titoli delle tre opere di Salvatore Leto che saranno presentate a Palermo lunedì 6 novembre alle 17:00, negli spazi dell’Ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi, in via Torremuzza 18. Palermitano, professionista in pensione, Salvatore Leto è l’autore dei tre libri che raccontano la sua attenzione per la quotidianità e l’amore per la Sicilia. La sua è una scrittura semplice e avvincente al contempo, che conquista il lettore per la forza descrittiva ed evocativa. Qualità che rappresentano il filo rosso delle tre opere, edite secondo la formula del self publishing, cui il pubblico ha riservato un notevole consenso, incuriosito dall’abilità letteraria di Salvatore Leto: non uno scrittore di professione, ma ugualmente capace di narrare storie e costruire personaggi ben definiti. L’autore esplora l’animo umano con sensibilità e attenzione, soffermandosi su vicende e situazioni in cui i lettori di tutte le età possono riconoscersi. L’incontro, coordinato dal presidente del Club Culturale Andromeda Salvatore Abbruscato, vedrà quale relatrice la giornalista Marianna La Barbera. A Maria Isabella Miraglia è affidata la lettura di alcuni brani particolarmente significativi estratti da tutte e tre le opere dell’autore, che dialogherà con i presenti.